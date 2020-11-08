На Рождество российские туристы смогут посетить Финляндию

Финляндия по предварительным данным в ближайшее время будет готова встретить российских туристов. Это стало известно от издания "Yle". Несмотря на то, что в мире остается сложная эпидемиологическая ситуация, соответствующий закон скорее всего вступит в силу в канун Рождества.

В планах правительства страны, одобрение парламентом законопроекта до 22 декабря об открытии границ.

Без ограничений въехать на территорию Финляндии по данным сайта МИД страны могут граждане Ватикана, Австралии, Южной Кореи, Японии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии. Свободный въезд разрешен гражданам стран ЕС, в которых количество новых случаев инфицирования не больше чем 25 на 100 тыс. человек за последние две недели. Граждане остальных стран не могут беспрепятственно пересечь границу с Финляндией.

Таможенной службой Финляндии указывается, что российские граждане подпадают под второй класс ограничений на въезд. В соответствии с этим, на территорию страны могут въехать дипломаты, сотрудники медицинских организаций, обладатели вида на жительство и члены их семей, а также другие категории граждан, которые имеют обоснованные причины.