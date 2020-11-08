Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

Видео с флагом над админзданием в городе Шуша прокомментировал представитель Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян.

Он рассказал, что Азербайджан отправляет в те или иные населенные пункты Нагорного Карабаха диверсионные группы, которые успевают водрузить флаг, но могут быть уничтожены в любой момент, если не успевают отступить. И гибель этих военных Баку, по словам Сарумяна, не беспокоит, передает радио Sputnik .

По словам представителя непризнанной республики, руководство Азербайджана не считается ни с какими потерями. Поэтому не исключено, что действительно в город Шуша вошла диверсионная группа и подняла флаг. Но зачастую за подобные акции Азербайджан платит жизнями всех членов группы.

Сарумян отметил, что Баку пытается этими показательными акциями создать информационную волну об успехах Азербайджана. Но в Карабахе готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ.

Обстрел позиций Азербайджана осуществляется Армянской армией, заявил Сарумян, регулярно. Военные действия в направлении Шуши продолжаются.

Как сообщил ранее министр обороны Армении Арцрун Ованнисян, в боях за город Шуша были взяты в плен двое военнослужащих Азербайджана.

Военные действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в развязывании войны, и не прекращают бои.