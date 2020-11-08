Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

Сегодня, 11:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

Видео с флагом над админзданием в городе Шуша прокомментировал представитель Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян. 

Он рассказал, что Азербайджан отправляет в те или иные населенные пункты Нагорного Карабаха диверсионные группы, которые успевают водрузить флаг, но могут быть уничтожены в любой момент, если не успевают отступить. И гибель этих военных Баку, по словам Сарумяна, не беспокоит, передает радио Sputnik

По словам представителя непризнанной республики, руководство Азербайджана не считается ни с какими потерями. Поэтому не исключено, что действительно в город Шуша вошла диверсионная группа и подняла флаг. Но зачастую за подобные акции Азербайджан платит жизнями всех членов группы. 

Сарумян отметил, что Баку пытается этими показательными акциями создать информационную волну об успехах Азербайджана. Но в Карабахе готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ. 

Обстрел позиций Азербайджана осуществляется Армянской армией, заявил Сарумян, регулярно. Военные действия в направлении Шуши продолжаются.

Как сообщил ранее министр обороны Армении Арцрун Ованнисян, в боях за город Шуша были взяты в плен двое военнослужащих Азербайджана. 

Военные действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в развязывании войны, и не прекращают бои. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

Сегодня, 11:39

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

Вчера, 17:34

«Еще не поздно взять в мешок армию Азербайджана»: генерал Тер-Григорянц рассказал, как надо действовать Армении

Вчера, 12:44

Второй за сутки Ил-76 ВКС России доставил неизвестный груз в Армению

Вчера, 10:49

Появились новые кадры ударов Армении ракетами «Эльбрус» по Азербайджану

Вчера, 09:47

В НКР сообщили о потерях, которые понес Азербайджан за время боев

Вчера, 09:25

Эксперт предрек незавидную участь войскам Армении после потери Шуши

Вчера, 09:25

Пегов: азербайджанские ВС отступают на Мартунинском направлении

8-11-2020, 16:49

Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

8-11-2020, 15:59

В Шотландии начал действовать запрет на физическое наказание детей

8-11-2020, 13:49

ООН предупредила о риске голода в ряде стран

7-11-2020, 19:54

Бомбардировщик ВКС РФ превратил базу отправлявшихся в Карабах джихадистов в руины

7-11-2020, 16:54

О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

7-11-2020, 16:24

Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

7-11-2020, 12:49

Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

7-11-2020, 11:04

Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

6-11-2020, 18:14

Команда КВН из Белоруссии выступила на тему протестов и сорвала аплодисменты

6-11-2020, 13:44

Видео сбитого армянским военным из автомата беспилотника восхитило Сеть

6-11-2020, 13:17

Британцы возмутились по поводу нахождения у берегов Великобритании русского эсминца

6-11-2020, 11:48

Испытания российской ракеты вызвали споры в США

6-11-2020, 11:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров