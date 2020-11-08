«Еще не поздно взять в мешок армию Азербайджана»: генерал Тер-Григорянц рассказал, как надо действовать Армении

Бывший заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС СССР, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц дал интервью агентству «Sputnik Армения», в котором оценил обстановку на фронте и подсказал, как стоить действовать подразделениям ВС Армении и Арцаха, чтобы переломить ход этой войны.

По его словам, первым делом должен быть составлен действенный план окружения сил Баку и уничтожения диверсионных групп, которые успели проникнуть в Шуши. Именно вокруг этого стратегического города сейчас ведутся самые ожесточенные бои. Все понимают, что исход этой войны в НКР может быть решен в самые ближайшие дни.

Генерал-лейтенант считает, что ВС Армении следует действовать следующим образом:

«Надо сейчас перебросить резервы к Шуши, мощными огневыми ударами сковать основную группировку противника, сковать его силы минно-взрывными заграждениями и запустить силы для уничтожения пробившихся вперед групп, иначе они могут причинить армянскому командованию массу проблем».

Пока же противник использует очень хитрую тактику. ВС Азербайджана вынуждает военное командование Армении снимать силы с определенных оборонительных участков и бросать их на территории самых ожесточенных боев. Направления, естественно, ослабевают, чем пользуется Баку. Он быстро устремляет на ослабленные участки свои силы и громит их, продвигаясь вперед.

«Это на самом деле очень хитрая тактика, - отметил Тер-Григорянц. - Вообще есть одно правило во время войны - кто умнее обманет, тот и победил. Кто первым введет противника в заблуждение, у него и преимущества».

Армяне ошиблись в том, что на флангах не держали мощные резервы, которые, в случае необходимости, можно было бросить на выполнение внезапно возникших боевых задач.

Норат Тер-Григорянц считает, что сейчас армянским и карабахским войскам важно сохранить оперативное построение и связь между своими обороняющимися подразделениями. Ко всему, следует обеспечить целостность оборонительной цепочки.

Исправить ситуацию на фронте, по мнению военного, еще не поздно. Ереван может устроить «мешок» для азербайджанских подразделений, оказавшихся на юге до Ковсакана и отрезать их от основной армии. Лишив возможности получить подкрепление, их можно разгромить и отбросить в Аракс.