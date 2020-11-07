Второй за сутки Ил-76 ВКС России доставил неизвестный груз в Армению

В Армению прибыл второй за сутки военно-транспортный Ил-76, передает Аvia.pro .

Самолет совершил вылет из России и прибыл на авиабазу Эребуни. Пока официальной информации касательно того, что же было доставлено по воздуху в Армению из России, нет.

Стоит отметить, что сутками ранее такой же борт также прибыл в Армению, сумев обойти системы ПВО Азербайджана, для сего совершил крюк в несколько сотен километров.

В Сети появилась информация о том, что из России Ил-76 вошел в воздушное пространство Казахстана, после чего проследовал над Туркменистаном, Ираном и далее уже прибыл в Армению.

Эксперты предполагают, что, совершая такой круг, российские самолеты обходят средства ПВО Азербайджана, развернутые в Баку и его окрестностях.

Но больше военных аналитиков интересует, что же доставляли транспортники из России. Не исключено, что Минобороны РФ было решено усилить российскую военную группировку средствами защиты, однако. Также, возможно, самолеты могли осуществлять эвакуацию российских военнослужащих из Армении, ведь конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не утих.