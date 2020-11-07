Появились новые кадры ударов Армении ракетами «Эльбрус» по Азербайджану

Появилась новые кадры нанесения ударов баллистическими ракетами комплексов Р-17 «Эльбрус» по территории Азербайджана.

Издание АвиаПро сообщает, что фото были сделаны в окрестностях города Карчавар. Тем не менее, кто именно стоит за ударами - ВС Армении или Армия обороны Арцаха - все еще остается неизвестным.

Согласно поступившей информации, мишенью выступил азербайджанский город Гянджа. Учитывая, что ракеты «Эльбруса» не перехватили системы ПВО, можно сделать выводы о том, что Баку крайне плохо контролирует воздушное пространство над территорией Азербайджана, хотя у него на вооружении имеются С-200 и С-300.

Пока известно лишь о том, что был совершен двойной пуск баллистических ракет «Эльбрус». Но нельзя исключать, что могли быть осуществлены и другие удары с применением этих комплексов.

Они очень хорошо себя зарекомендовали себя во время боевых действий между Йеменом и Саудовской Аравией.

Максимальная дальность «Эльбруса» 300 километров, а точность попадания порядка 450 метров.