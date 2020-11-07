В НКР сообщили о потерях, которые понес Азербайджан за время боев

В Армии обороны Арцаха оценили потери Азербайджана в войне на территории НКР, которая ведется с 27 сентября этого года. Информация в виде инфографики представлена на странице Единого армянского информационного центра в социальной сети Facebook.

Армения и НКР общими усилиями смогли уничтожить 264 азербайджанских беспилотных летательных аппарата, 25 самолетов и 16 вертолетов. Что касается уничтоженной бронетехники противника, в инфографике указывается 784 единицы, а также шесть тяжелых огнеметных установок ТОС-1 вооруженных сил Азербайджана.

Указывается, что в живой силе Баку потерял 7630 человек.

Ожесточенные бои в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября этого года. Сегодня информация с фронта поступает противоречивая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что войска страны взяли под свой контроль город Шуши, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспешил поздравить его с великой победой.

При этом в НКР и Армении сразу же заявили, что это дезинформация, и бои в настоящее время продолжаются.

«Бои в Шуши продолжаются. Подождем и будем верить нашей армии», - написал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Шуши — второй по величине город в Арцахе. По факту, это врата в Степанакерт, столицу непризнанной НКР. Расстояние между городами чуть более десяти километров.