Эксперт предрек незавидную участь войскам Армении после потери Шуши

Сегодня, 09:25

Ольга Громова

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Эксперт предрек незавидную участь войскам Армении после потери Шуши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии города Шуша на территории Нагорного Карабаха. Бои в его предместьях велись несколько суток подряд и были чрезвычайно ожесточенными. В то же время Армения информацию о падении Шуши снова опровергает. Где правда? Пока неизвестно. Но если Баку предоставил правдивые сведения, Еревану это ничего хорошего не сулит, считает независимый военный эксперт Юрий Лямин.

Шуша, расположенный в предгорьях, имеет ключевое военное значение для обеих сторон конфликта, не зря же недавно президент непризнанной НКР заявил: «Кто владеет Шуши, тот владеет Карабахом».

Фактически этот населенный пункт - дорога в Степанакерт. От него до столицы республики всего десять километров.

«Город расположен на одной из двух дорог, связывающих Армению с Нагорным Карабахом. Он находится менее чем в десяти километрах от Степанакерта и заметно выше. Соответственно, при потере Шуши, под сильной угрозой оказывается уже сама столица НКР», - прокомментировал Лямин «Московскому комсомольцу».

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов с предыдущим оратором солидарен.

«Если азербайджанцы сохранят контроль над Шушей, участь армянской группировки будет незавидной», - подытожил он.
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