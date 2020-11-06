Пегов: азербайджанские ВС отступают на Мартунинском направлении

Российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил об отступлении ВС Азербайджана на Мартунинском направлении. Он также отметил, что армянам удалось сбить один самолет противника.

Азербайджанские ВС отступают на Мартунинском направлении, сообщает Семен Пегов на страницах своего Телеграм-канала WarGonzo. При этом он ссылается на свои источники, которые рассказали о том, что на юго-востоке, близ Мартуни, был сбит и один самолет.

Причем до такой степени, что недавно президент НКР заявил: «Кто владеет Шуши, тот владеет Карабахом».

Между тем сегодня стало известно о том, что для ВС Азербайджана увенчалось успехом взятие Шуши - второго по величине города Нагорного Карабаха, стратегически важного.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал взятие Шуши, отметив, что наконец освобожден город, который «28 лет пробыл под оккупацией».

Бои в предместьях Шуши велись несколько дней кряду. Армения и Армия обороны Арцаха обороняла рубежи и докладывала о том, что отбрасывает противника назад, когда тот пытается прорваться к городу.