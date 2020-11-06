Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

Генерал Ник Картер, глава Штаба обороны Великобритании, в беседе с корреспондентами Sky News рассказал, какие глобальные риски в сфере безопасности несет пандемия коронавирусной инфекции.

По его словам, экономические кризисы уже неоднократно оборачивались кризисами безопасности в мире. Подобный сценарий может снова повториться, особенно на фоне нанесенного пандемией коронавируса ущерба.

Если принять во внимание множество региональных конфликтов, существует большой риск возникновения чего-то более глобального и разрушительного по последствиям.

Журналист Sky News сразу же поспешил уточнить, имеет ли ввиду генерал реальную угрозу третьей мировой войны.

"Я лишь предупреждаю, что риск есть, и нам нужно его учитывать", - ответил он.

При этом Ник Картер призвал никогда не стирать из памяти предыдущие две мировые войны, чтобы ни в коем случае не допустить повторения этих глобальных противостояний.