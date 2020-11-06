Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

Генерал Ник Картер, глава Штаба обороны Великобритании, в беседе с корреспондентами Sky News рассказал, какие глобальные риски в сфере безопасности несет пандемия коронавирусной инфекции.
По его словам, экономические кризисы уже неоднократно оборачивались кризисами безопасности в мире. Подобный сценарий может снова повториться, особенно на фоне нанесенного пандемией коронавируса ущерба.
Если принять во внимание множество региональных конфликтов, существует большой риск возникновения чего-то более глобального и разрушительного по последствиям.
Журналист Sky News сразу же поспешил уточнить, имеет ли ввиду генерал реальную угрозу третьей мировой войны.
При этом Ник Картер призвал никогда не стирать из памяти предыдущие две мировые войны, чтобы ни в коем случае не допустить повторения этих глобальных противостояний.
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