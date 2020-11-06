В Шотландии начал действовать запрет на физическое наказание детей.

Как пишет портал Express and Star, в Шотландии отныне на законодательном уровне запрещено шлепать детей в воспитательных целях. Этот законопроект, запрещающий физическое наказание не достигших 16-летнего возраста шотландцев, поддержал парламент страны еще в прошлом году. А 7 ноября этого года закон возымел законную силу. Ранее же в стране ничего против такого вида наказаний, применяемых родителями или опекунами, не имели.

В 1979 году Швеция положила начало запретам на шлепки, а за нею последовало несколько десятков стран. Шотландия стала 57 страной, а в январе 2021 года этот закон должны одобрить и в Уэльсе. Если власти его примут, он заработает уже в 2022 году.

А вот в Англии и Северной Ирландии принимать аналогичные законы не спешат.

«Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым. Нельзя оправдать жестокость в отношении детей», - заявила уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

Однако у вступившего в силу закона есть и противники, которые уже предупредили о возможных судебных преследованиях, с которыми в ближайшее время столкнутся многие родители. Ведь «даже самое мягкое физическое наказание» теперь является нарушением закона.