ООН предупредила о риске голода в ряде стран

Сегодня, 19:54

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ООН предупредила о риске голода в ряде стран

Представители ООН объявили о возрастании проблемы нехватки продуктов в ряде стран. Эксперты из продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО ООН спрогнозировали наступление голода в 4 странах Африки уже с начала 2021 года.

Также специалисты отметили, что население минимум 10 стран Африки и Ближнего Востока находится на критической грани перехода в голод. Причем в Буркина-Фасо, Йемене, Южном Судане и Нигерии есть районы, жители которых буквально через месяц могут полностью лишиться продовольствия. Такое положение в странах ухудшает не только мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, но и постоянные внутренние конфликты, экстремальные погодные условия, а также нестабильная политическая обстановка. 

«Мы обеспокоены тем, что эти страны могут столкнуться с повышенным риском голода, если ситуация еще больше ухудшится в ближайшие месяц-два», — заявила представитель Всемирной продовольственной программы ООН Клаудия А По. 

Как сообщил директор управления ФАО по чрезвычайным операциям Доминик Бюржон, ведомство намерено собрать экстренное заседание, чтобы сформировать меры для недопущения ухудшении ситуации в ряде стран Африки и Ближнего Востока. При этом эксперты ФАО отмечают, что если меры по предотвращению голода не будут оперативными и эффективными, через несколько месяцев нехватка продовольствия может возникнуть даже в некоторых частях Европы.

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