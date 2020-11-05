Бомбардировщик ВКС РФ превратил базу отправлявшихся в Карабах джихадистов в руины

Сирийские журналисты сообщили о нападении ВКС России на лагерь боевиков в провинции Идлиб. В результате авиаудара отряд джихадистов, собиравшийся в ближайшем времени принять участие в сражении за Нагорный Карабах, был уничтожен. Об этом пишет «Avia.рro».

Согласно источнику, российская авиация разбила очередной лагерь боевиков, расположенный в сирийской провинции. В налёте участвовал только один фронтовой бомбардировщик Ce-24 ВКС РФ, который провел обстрел ранее разбомбленной базы боевиков в районе населённого пункта Сарджа. Известно, что в этом месте была дислокация отрядов наёмников, которые формировались для переправки в ближайшее время для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Точное количество бойцов уничтоженного отряда пока неизвестно, однако по разным данным, это число может составлять от 25 до 37 джихадистов. Известно, что часть сирийских наёмников получили ранения разной степени тяжести. Сообщается, что накануне атаки на этой же базе было замечено до сотни боевиков, поэтому количество жертв в действительности может оказаться гораздо большим.

Эксперты предполагают, что причиной обстрела бомбардировщиком стала анонимно полученная информация о вербовке джихадистов от местных жителей. 6 ноября боевики особо активно обстреливали позиции САА, что, очевидно, и повлияло на решение уничтожить место дислокации сирийских наёмников.