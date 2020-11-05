О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

Сегодня, 16:24

Ольга Громова

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О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

Авторы китайского издания Sohu рассказали читателям о трюке малых ракетных кораблей ВМФ РФ, который на Западе потряс всех, в том числе военных. Речь о миниатюризации надводных кораблей.

Огромные надводные корабли, напоминающие целые государства, - это не про Россию. В стране встали на путь миниатюризации своих надводных кораблей. Россия делает ставку на строительство кораблей с небольшим водоизмещением, но мощным вооружением. Результатом этого стало появление проекта 21631 - кораблей «Буян-М». Они поразили мировую общественность своими возможностями.

Осенью 2015 года корабли в составе Каспийской флотилии ударили ракетами «Калибр» по боевикам на территории Сирии. Примечательно, указывает издание, что огонь производился по целям на расстоянии более чем в 1,5 тысячи километров. Это вызвало шок на Западе, подчеркивает Sohu. Потому как далеко не все эсминцы стран НАТО с видоизмещением 7-9 тысяч тонн могут похвастаться такими же ударными возможностями.

Малым ракетным кораблям проекта «Буян» уступают и многие аналоги. Их водоизмещение ограничивается тысячей тонн. Но это не мешает «Буянам» участвовать в сложных военных операциях.

«Представители ВМС разных государств с большим восхищением встретили российские МРК, которые способны атаковать объекты на суше со столь высокой дистанции», — констатировали авторы из Поднебесной.
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