Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 нанесли несколько мощных ударов по Донбассу сутками ранее. Издание Avia.pro со ссылкой на свои источники информации сообщает, что, вероятно, эти БПЛА Украине поставила Турция.

В СМИ недавно появились сообщения о том, что Киев планирует приобрести у Анкары несколько ударных беспилотников с тем, чтобы использовать их на территории Донбасса. Сведений о том, что сделка состоялась, не поступало. Но Украина уже располагает беспилотниками и это не сулит ничего хорошего для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ударные турецкие беспилотники сегодня «делают погоду» во многих горячих точках мира. Они уже продемонстрировали свою эффективность в Сирии и Ливии, а с 27 сентября сего года - еще и в Нагорном Карабахе.

Эффективных средств ПВО у ДНР и ЛНР нет, пишет издание, ссылаясь на своего специалиста. А это означает, что если Киев решится применять дроны против ДНР и ЛНР, «практически можно гарантировать разгром последних».

Многие военные аналитики на текущий момент склоняются к мысли, что Украина готовит широкомасштабную операцию, которая позволит ей вернуть часть Донбасса под свой контроль.







