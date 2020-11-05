Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

Сегодня, 12:49

Ольга Громова

0

Image 16+
Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 нанесли несколько мощных ударов по Донбассу сутками ранее. Издание Avia.pro со ссылкой на свои источники информации сообщает, что, вероятно, эти БПЛА Украине поставила Турция.

В СМИ недавно появились сообщения о том, что Киев планирует приобрести у Анкары несколько ударных беспилотников с тем, чтобы использовать их на территории Донбасса. Сведений о том, что сделка состоялась, не поступало. Но Украина уже располагает беспилотниками и это не сулит ничего хорошего для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ударные турецкие беспилотники сегодня «делают погоду» во многих горячих точках мира. Они уже продемонстрировали свою эффективность в Сирии и Ливии, а с 27 сентября сего года - еще и в Нагорном Карабахе.

Эффективных средств ПВО у ДНР и ЛНР нет, пишет издание, ссылаясь на своего специалиста. А это означает, что если Киев решится применять дроны против ДНР и ЛНР, «практически можно гарантировать разгром последних».

Многие военные аналитики на текущий момент склоняются к мысли, что Украина готовит широкомасштабную операцию, которая позволит ей вернуть часть Донбасса под свой контроль.



Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ООН предупредила о риске голода в ряде стран

Сегодня, 19:54

Бомбардировщик ВКС РФ превратил базу отправлявшихся в Карабах джихадистов в руины

Сегодня, 16:54

О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

Сегодня, 16:24

Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

Сегодня, 12:49

Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

Сегодня, 11:04

Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

Вчера, 18:14

Команда КВН из Белоруссии выступила на тему протестов и сорвала аплодисменты

Вчера, 13:44

Видео сбитого армянским военным из автомата беспилотника восхитило Сеть

Вчера, 13:17

Британцы возмутились по поводу нахождения у берегов Великобритании русского эсминца

Вчера, 11:48

Испытания российской ракеты вызвали споры в США

Вчера, 11:10

Появились доказательства уничтожения пяти самолетов Су-25 ВВС Армении

Вчера, 09:53

Лукашенко распорядился не впускать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу

5-11-2020, 20:25

В ISW рассказали о высоких рисках военного столкновения между Россией и Турцией

5-11-2020, 18:58

Более 300 боевиков сбежали из Нагорного Карабаха

5-11-2020, 18:34

Обнародовано видео переброски военной техники Ирана на границу с Азербайджаном

5-11-2020, 18:18

В Мексике свинья съела мужчину, пытавшегося ее убить

5-11-2020, 18:12

Гиперзвуковое оружие России обеспокоило бундесвер

5-11-2020, 16:03

Армения назвала трех врагов в Нагорном Карабахе

5-11-2020, 15:57

Карабах: В ходе наступления уничтожены боевые группы Азербайджана

5-11-2020, 15:33

В Дании уничтожат все поголовье норок из-за коронавируса

5-11-2020, 08:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров