Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

ВС Азербайджана бросили все силы на штурм Шуши. Боевые действия ведутся на подступах к городу, который пока еще находится под контролем Армии обороны Арцаха. Работает реактивная артиллерия, пехота, сообщает вести с фронта армянский пулеметчик.

Видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал ANNA-NEWS.

"Противник задействовал все свои силы, которые только можно было, в полномасштабном режиме: артиллерию, РСЗО "Смерч", снайперские винтовки, пехоту и все остальное", - поведал он.

Арцрун Ованнисян, официальный представитель Минобороны Армении, на вчерашнем брифинге заявил, что воевать Еревану и НКР тяжело, потому что Азербайджан своими ВС вообще не управляет - все руководство осуществляется непосредственно Генштабом Вооруженных сил Турции.

Кроме общего управления, Анкара оказывает техническую поддержку Баку и помогает разведданными.

Ранее в Баку заявили, что флаг Азербайджана уже развевается над Шуши, а в сети появились фото, на котором он якобы висит над мечетью Гевхар-Ага. В информационном центре Армении эту информацию опровергли, назвав ее недостоверной.



