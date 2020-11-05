Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

Сегодня, 11:04

Ольга Громова

0

Image 16+
Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

ВС Азербайджана бросили все силы на штурм Шуши. Боевые действия ведутся на подступах к городу, который пока еще находится под контролем Армии обороны Арцаха. Работает реактивная артиллерия, пехота, сообщает вести с фронта армянский пулеметчик.

Видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал ANNA-NEWS.

"Противник задействовал все свои силы, которые только можно было, в полномасштабном режиме: артиллерию, РСЗО "Смерч", снайперские винтовки, пехоту и все остальное", - поведал он.

Арцрун Ованнисян, официальный представитель Минобороны Армении, на вчерашнем брифинге заявил, что воевать Еревану и НКР тяжело, потому что Азербайджан своими ВС вообще не управляет - все руководство осуществляется непосредственно Генштабом Вооруженных сил Турции.

Кроме общего управления, Анкара оказывает техническую поддержку Баку и помогает разведданными.

Ранее в Баку заявили, что флаг Азербайджана уже развевается над Шуши, а в сети появились фото, на котором он якобы висит над мечетью Гевхар-Ага. В информационном центре Армении эту информацию опровергли, назвав ее недостоверной.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ООН предупредила о риске голода в ряде стран

Сегодня, 19:54

Бомбардировщик ВКС РФ превратил базу отправлявшихся в Карабах джихадистов в руины

Сегодня, 16:54

О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

Сегодня, 16:24

Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

Сегодня, 12:49

Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

Сегодня, 11:04

Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

Вчера, 18:14

Команда КВН из Белоруссии выступила на тему протестов и сорвала аплодисменты

Вчера, 13:44

Видео сбитого армянским военным из автомата беспилотника восхитило Сеть

Вчера, 13:17

Британцы возмутились по поводу нахождения у берегов Великобритании русского эсминца

Вчера, 11:48

Испытания российской ракеты вызвали споры в США

Вчера, 11:10

Появились доказательства уничтожения пяти самолетов Су-25 ВВС Армении

Вчера, 09:53

Лукашенко распорядился не впускать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу

5-11-2020, 20:25

В ISW рассказали о высоких рисках военного столкновения между Россией и Турцией

5-11-2020, 18:58

Более 300 боевиков сбежали из Нагорного Карабаха

5-11-2020, 18:34

Обнародовано видео переброски военной техники Ирана на границу с Азербайджаном

5-11-2020, 18:18

В Мексике свинья съела мужчину, пытавшегося ее убить

5-11-2020, 18:12

Гиперзвуковое оружие России обеспокоило бундесвер

5-11-2020, 16:03

Армения назвала трех врагов в Нагорном Карабахе

5-11-2020, 15:57

Карабах: В ходе наступления уничтожены боевые группы Азербайджана

5-11-2020, 15:33

В Дании уничтожат все поголовье норок из-за коронавируса

5-11-2020, 08:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров