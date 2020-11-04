Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

Сегодня, 18:14

Ольга Громова

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Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

В Министерстве обороны Азербайджана заявляют о том, что воинские части Армении в Агдере оказались парализованы.

"Серьезные проблемы возникли в обеспечении 10-ой горнострелковой дивизии и 5-ого горнострелкового полка 1-ой общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере. Так, в подразделениях наблюдается нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - вещает военное ведомство на своей официальной странице в Facebook.

В Минобороны указывают, что армянские подразделения понесли ощутимые потери в военной технике и живой силе в ходе интенсивных боев на Агдеринском направлении фронта и не в состоянии справиться с ними и восполнить утраченное.

Связь между воинскими частями и командованием утрачена. В этой связи начали наблюдаться проблемы в управлении воинскими подразделениями, резюмировали в Минобороны Азербайджана.

Ранее информационный центр Армении сообщал о том, что Баку обстрелял кассетными бомбами Степанакерт, столицу непризнанной республики. В Азербайджане заявляют, что это самая что ни на есть настоящая дезинформация. Кассетные снаряды не применялись.

Напомним: бои различной интенсивности в Карабахе идут с 27 сентября. Стороны обрушивают друг на друга обвинения в развязывании войны, хотя международное сообщество все время призывает к миру.

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