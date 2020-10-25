В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

Сегодня, 15:02

Анна Лисова

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В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

Ученые обнаружили в метеорите, который упал в 2018 году на лед одного из озер штата Мичиган, чистые запасы неземной органики, которые пережили полет через атмосферу Земли.

О своем открытии они рассказали на страницах научного издания Meteoritics & Planetary Science, передает ТАСС.

Доцент Чикагского университета (США) Филипп Хек отметил, что метеорит упал на замерзшее озеро и был обнаружен достаточно быстро, чтобы не загрязниться земной органикой.

Этот метеорит, как уже было сказано выше, вошел в земную атмосферу в 2018 году. Он взорвался, а его осколки упали, в том числе, на лед озера Строуберри. За данным метеоритом следили с помощью погодного радара NASA, поэтому они были очень быстро обнаружены.

«Гамбургский метеорит относится к хондритам типа H4, которые примерно на тридцать процентов состоят из никеля, железа и оливина. Внутри некоторых осколков уцелели органические соединения, которые каким-то чудом не разрушились при контакте метеорита с атмосферой Земли. Речь идет об органике, которая присутствовала в первичной материи Солнечной системы — возможно, жизнь на Земле сформировалась в том числе и из этого вещества», - отметил Хек.

Ранее внеземная органика на тех объектах, которые падали на Землю, не встречалась в чистом виде, поскольку либо уничтожалась ультрафиолетовым излучением Солнца, либо сгорала в атмосфере.

Ученые отмечают, что уже найдено немало доказательств того, что, теоретически, первая органика могла попасть на Землю из космоса. Комета или астероид, упавшие на Землю, могли доставить органические соединения, из которых в дальнейшем и сформировались аминокислоты, а также другие соединения, важные для возникновения жизни.

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