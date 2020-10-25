В упавшем в США в 2018 году метеорите обнаружили чистую неземную органику

Ученые обнаружили в метеорите, который упал в 2018 году на лед одного из озер штата Мичиган, чистые запасы неземной органики, которые пережили полет через атмосферу Земли.
О своем открытии они рассказали на страницах научного издания Meteoritics & Planetary Science, передает ТАСС.
Доцент Чикагского университета (США) Филипп Хек отметил, что метеорит упал на замерзшее озеро и был обнаружен достаточно быстро, чтобы не загрязниться земной органикой.
Этот метеорит, как уже было сказано выше, вошел в земную атмосферу в 2018 году. Он взорвался, а его осколки упали, в том числе, на лед озера Строуберри. За данным метеоритом следили с помощью погодного радара NASA, поэтому они были очень быстро обнаружены.
Ранее внеземная органика на тех объектах, которые падали на Землю, не встречалась в чистом виде, поскольку либо уничтожалась ультрафиолетовым излучением Солнца, либо сгорала в атмосфере.
Ученые отмечают, что уже найдено немало доказательств того, что, теоретически, первая органика могла попасть на Землю из космоса. Комета или астероид, упавшие на Землю, могли доставить органические соединения, из которых в дальнейшем и сформировались аминокислоты, а также другие соединения, важные для возникновения жизни.
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