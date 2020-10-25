Тяжелый физический труд повышает риск развития слабоумия

Тяжелый физический труд может привести к слабоумию. Таковы выводы ученых Копенгагенского университета, которые отмечают, что такая работа повышает риск развития деменции на 55%. При этом специалисты подчеркивают, что не стоит сравнивать тяжелый труд с посильными физическими упражнениями, которые полезны для сердца и мозга.

В основе работы датских ученых лежит информация об исследовании 4,7 тыс. мужчин, которое проводилось в 70-е годы. Тогда ученые установили, что мужчины, которые занимались тяжелым физическим трудом, в старости чаще страдали слабоумием, чем их сверстники, у которых на протяжении жизни была сидячая работа.

Как отмечают специалисты, тяжелая физическая работа может оказать отрицательное влияние на кровообращение в сердце и мозге, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, можно сказать, что непосильный труд изнашивает мозг, внутренние органы, в том числе и сердечно-сосудистую систему. Ранее считалось, что такая работа, напротив, улучшает когнитивные функции мозга.