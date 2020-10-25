Летучие мыши-вампиры при болезни соблюдают социальную дистанцию

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Летучие мыши-вампиры при болезни соблюдают социальную дистанцию
Летучая мышь-вампир

Группа исследователей Behavioral Ecology обнаружила, что социальное дистанцирование способны соблюдать не только люди, но и дикие летучие мыши-вампиры. Оказывается, когда кто-то из них заболевает, он начинает реже проводить время со своим окружением. Данное свойство позволяет снизить распространение болезни. 

Ученые приняли решение подтвердить данную теорию в дикой природе. О результатах эксперимента они сообщили в Oxford University Press.

В исследовании участвовали 31 самка мышей-вампиров. 16 из них ввели вещество липополисахарид, которое вызывает реакцию иммунитета. После этого ученые приклеили к остальным 15 животным датчики приближения и выпустили всех в естественную среду обитания. Последующие 3 дня они вели наблюдения за 16 «больными» и 15 здоровыми летучими мышами.

Оказалось, что поведение особей начинает меняться в зависимости от скорости распространения патогена среди населения. Когда здоровые начинают избегать больных, рост заражения начинает снижаться. Некоторые насекомые добровольно уходят в самоизоляцию, а кого-то изгоняют товарищи по колонии.

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