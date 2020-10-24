Ученые разработали новый способ повышения урожайности помидоров

Сегодня, 09:39

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Ученые разработали новый способ повышения урожайности помидоров

Для того, чтобы получить хороший урожай помидор, следует правильно подобрать сорта и ухаживать за ними должным образом. Однако американские биологи из Пенсильванского университета нашли способ «обмануть» помидоры, чтобы повысить их урожайность. Об этом сообщает «ТАСС Наука».

Так, для исследований ученые решили использовать эпигенетику, благодаря которой количество урожая помидор можно увеличить на 35%. Процесс, к которому прибегли специалисты, чаще всего применяют в бесполом размножении растений. Также ее используют для улучшения свойств многих плодов.

В ходе эксперимента ученые соединили черенок одного помидора с корнем другого, при том, что последнему искусственно изменили набор эпигенетических меток. Результат показал, что урожайность увеличивается на 35%. Более того, потомки плода унаследовали данные изменения. При этом не пострадала стойкость к плохим погодным условиям.

Также специалисты уточнили, что такое действие можно проделать и с другими растениями.

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