Эксперт назвал возможные причины экологических катастроф в России

53-летний эколог и эко-активист Дмитрий Лисицын озвучил некоторые проблемные факторы, из-за которых повышается вероятность развития разных экологических катастроф на территории России. Лауреат экологической премии Голдмана 2011 года отметил, что на данный момент экологическая система РФ уже находится под большой угрозой, но и это не является пределом масштаба возможной катастрофы. Об этом информирует издание «Невские новости».

Специалист сообщил, что может выделить три основных фактора неумолимого ухудшения экологической обстановки в стране.

«Прежде всего, у нас очень низкое состояние государственного экологического контроля и надзора. Службы, ответственные за защиту природоохранных комплексов, не осуществляют своих обязательств даже на половину. Министерство природных ресурсов должно выполнять огромную работу по контролю за экологическим состоянием, но по факту выходит так, что за ним самим нужен контроль», - сказал Дмитрий Лисицын.

Эколог напомнил, что независимый контроль в стране отсутствует уже примерно 15-18 лет, что привело к огромной запущенности экологических проблем.

«Следующая причина — это ликвидация института государственной экологической экспертизы, которая была обязательной до 2004 года. По сути, сейчас вообще не проводятся необходимые измерения, что усиливает потенциальное развертывание разного рода техногенных катастроф», - подчеркнул эксперт.

Также Дмитрий Лисицын упомянул, что немалую долю в проблеме запущенности экологии составляет равнодушие общественности, которая не провоцирует правительство на принятие важных природоохранных решений.

«Пока каждый человек не осознает, насколько важным лично для каждого является забота об экологии, мы не сдвинемся с мертвой точки», - заключил специалист.