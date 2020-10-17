Эксперт назвал возможные причины экологических катастроф в России

53-летний эколог и эко-активист Дмитрий Лисицын озвучил некоторые проблемные факторы, из-за которых повышается вероятность развития разных экологических катастроф на территории России. Лауреат экологической премии Голдмана 2011 года отметил, что на данный момент экологическая система РФ уже находится под большой угрозой, но и это не является пределом масштаба возможной катастрофы. Об этом информирует издание «Невские новости».
Специалист сообщил, что может выделить три основных фактора неумолимого ухудшения экологической обстановки в стране.
Эколог напомнил, что независимый контроль в стране отсутствует уже примерно 15-18 лет, что привело к огромной запущенности экологических проблем.
Также Дмитрий Лисицын упомянул, что немалую долю в проблеме запущенности экологии составляет равнодушие общественности, которая не провоцирует правительство на принятие важных природоохранных решений.
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