В США создана убивающая вирусы маска

Сегодня, 13:15

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В США создана убивающая вирусы маска

О создании инновационного защитного средства, которое способно убивать все вирусы и инфекции, поступающие извне, заявили американские специалисты. Ученые Массачусетского технологического института разработали маску, способную потенциально способствовать прекращению пандемии коронавируса, информирует «Популярная механика».

Экспертам удалось создать уникальную маску, которая не только не задерживает проходящие через материю вирусы и микробы, но и полностью уничтожает вредоносные бактерии. В результате многочисленных исследований ученые выявили, что вирус погибает вследствие применения медной нагревательной сетки, нагретой до 90 градусов Цельсия. На основании этого свойства и была создана уникальная разработка. Механизм работы инновационной маски выглядит так: через миллиметровую медную сетку пропускается электрический ток или термоэлектрический нагреватель, вследствие чего маска начинает постепенно нагреваться, уничтожая бактерии. При этом она способна охладить воздух, поступающий извне ко рту и носу. 

Первые прототипы маски уже были созданы — они состоят из 9-вольтовой батареи, которая может нагревать маску в течение нескольких часов и охлаждать воздух, поступающий ко рту и носу снаружи. Как заверяют американские ученые, новое устройство поможет медработникам и обычным людям защититься от заражения в опасных ситуациях — при непосредственном контакте с больными или в переполненном общественном транспорте. Отмечается, что с помощью такой маски, которая размерами и объемом лишь немногим превышает стандартный респиратор, люди смогут дышать стерильным воздухом.

Аналитики отмечают, что при широком внедрении новинки на мировые рынки ее стоимость будет значительно выше обычной тканевой маски, специальной хирургической маски или респиратора N95. По некоторым оценкам, стоимость изобретенной маски будет начинаться от 60 долларов США.

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