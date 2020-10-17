Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

Группе ученых удалось обнаружить второй путь попадания коронавируса в организм. Эксперты считают, что на поверхности клетки вирус использует рецептор нейропилин-1. Результаты были опубликованы в журнале Science. Об этом сообщает «Хайтек+».

Благодаря своим исследованиям ученым удалось объяснить причину такой агрессии у инфекции. Результаты показали, что коронавирус способен проникнуть в клетки при использовании рецептора нейропилина-1, который обитает в легких, сосудах и нейронах головного мозга.

Ранее другие ученые установили, что вирус проникает в клетки человека через рецептор ACE2. Если сравнить инфекцию с предыдущими, то эта отличается способностью проникать в верхние дыхательные пути, что позволяет ей стремительно распространиться по всему организму.

Авторы исследования утверждают, что так легко попасть в клетки коронавирусу удается при помощи нейропилина-1.

«Коронавирус, в отличие от предыдущих инфекций, получил дополнительную возможность для проникновения на своих поверхностных белках. Такое мы уже встречали в вирусе Эболы, птичьем гриппе и ВИЧ», - утверждает один из авторов доктор Джузеппе Балистрери.

Это исследование поможет в создании препарата от коронавируса. По мнению специалистов, ингибирование нейропилина-1 поможет уменьшить заражение клеток в несколько раз.