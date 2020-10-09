Приближающийся к Земле астероид оказался ракетой из прошлого века. Об этом говорится в заявлении директора Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пола Чодаса.

Он пояснил, что с Земли за астероид ошибочно приняли верхнюю ступень американской ракеты, которую запустили к Луне еще в далеком 1966 году.

Тогда разгонный блок разлетелся на крошечные частицы при посадке вследствие отказа двигателей. Ракета же промчала мимо Луны и в конечном итоге вышла на солнечную орбиту.

Астрономы полагают, что в ноябре сего года ракета выйдет на орбиту Земли. Не исключен факт ее падения - в NASA уже просчитывают возможные варианты.

Отметим, что загадочный объект, который направляется к Земле и изначально был воспринят как новый астероид, был выявлен в сентябре посредством телескопа на Гавайях.