Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаз

Сегодня, 12:58

Анна Лисова

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Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаз

Ученым из Университета Джона Хопкинса удалось обнаружить гены, которые теоретически могут запускать процесс регенерации глаз человека.

Обнаруженный ген, по мнению исследователей, может активировать процесс восстановления сетчатки.

Сетчатка — это светочувствительная часть глаза. Именно в ней находятся палочки и колбочки, а также нейроны, которые передают информацию в наш мозг. Сетчатка формируется в процессе развития плода из растущего мозга, поэтому, по своей сути это мозговая ткань.

По словам автора исследований нейробиолога Тхань Хоанга, он с коллегами изучал гены, экспрессируемые в клетках Мюллера у различных животных. Это позволило выяснить, как такие клетки вели себя после травмы.

Как показало исследование, даино-рерио могут регенерировать сетчатку. А поскольку ДНК человека и этих рыбок совпадают более, чем на 70%, то теоретически у людей есть гены, которые могут восстанавливать сетчатку.

Клетки Мюллера являются важной частью сетчатки и играют важную роль в ее работе. Установлено, что у некоторых рептилий они задействованы в процессе регенерации нейронов. Но такой механизм не происходит в организме млекопитающих.

Тем не менее, ученые смогли добиться того, чтобы и у мышей после травмы клетки Мюллера начали вырабатывать нейроны сетчатки. То есть, потенциально, организм человека может восстанавливать сетчатку после повреждения.

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