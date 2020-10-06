Ученые оценили эффективность вакцин в случае мутации коронавируса

Британские ученые, которые проводили анализ вакцины уверены, что она сохранит свою эффективность, даже если вирус будет мутироваться.
Ученые с момента появления коронавируса работали над тем, что бы узнать как происходит мутация вируса SARS-Cov-2. По оценкам специалистов, новые мутации появляются с такой же интенсивностью, как и возбудители гриппа. Но последствия от этих мутаций являются предметом обсуждения.
В начале марта учеными была обнаружена мутация в гене S, отвечающего за производство оболочки, обеспечивающей проникновение в организм. На сегодняшний день мутация D614G существует по всему миру. Если сделать вывод по скорости распространения, то можно утверждать, что данный штамм делает вирус более заразным - от 2,5 до 8 раз.
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