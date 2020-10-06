Ученые оценили эффективность вакцин в случае мутации коронавируса

Британские ученые, которые проводили анализ вакцины уверены, что она сохранит свою эффективность, даже если вирус будет мутироваться.

«Несмотря на то, что мутация D614G затрагивает тот белок, который используют в качестве мишени почти все вакцины, наши опыты показывают, что их эффективность от этого не упадет. Более того, мы обнаружили, что из-за новых штаммов вируса вряд ли нужно будет постоянно обновлять вакцины подобно тому, как это нужно делать для борьбы с сезонными эпидемиями гриппа», - высказался профессор Йоркского университета Сешадри Васан.

Ученые с момента появления коронавируса работали над тем, что бы узнать как происходит мутация вируса SARS-Cov-2. По оценкам специалистов, новые мутации появляются с такой же интенсивностью, как и возбудители гриппа. Но последствия от этих мутаций являются предметом обсуждения.

В начале марта учеными была обнаружена мутация в гене S, отвечающего за производство оболочки, обеспечивающей проникновение в организм. На сегодняшний день мутация D614G существует по всему миру. Если сделать вывод по скорости распространения, то можно утверждать, что данный штамм делает вирус более заразным - от 2,5 до 8 раз.