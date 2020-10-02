Найдены 24 планеты, более комфортные для жизни, чем Земля

Американским астробиологам удалось обнаружить более двадцати планет, на которых условия жизни гораздо лучше, чем на Земле. О своих исследованиях они рассказали в журнале Astrobiology. Об этом сообщает «Профиль».

Ученые рассказали, что найденные планеты теплее и влажнее Земли, что делает их более пригодными для обитания. Также их преимущество в том, что они вращаются вокруг звезд, продолжительность жизни которых гораздо длиннее солнечной. Все они находятся на расстоянии 100 световых лет, однако в 2021 году ожидается запуск мощного космического телескопа, с помощью которого удастся подтвердить информацию.

Таких планет исследователи насчитали 24. Траектория поиска была ограничена кругом поиска схожих с Землей планет. Звезды относились к холодным G-звездам и К-звездам. Они отличаются от Солнца тем, что менее горячие, яркие и массивные. Длительность их существования приблизительно 20-70 миллиардов лет.

Выяснилось, что планеты, которые больше нашей на 10%, могут оказаться пригодными для обитания. Более того, они обладают более мощной гравитацией, а значит удерживают атмосферу намного больше.