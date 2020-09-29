При появлении Луны Земля лишилась 60% атмосферы

Вчера, 23:18

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При появлении Луны Земля лишилась 60% атмосферы

При появлении Луны Земля лишилась 60% атмосферы.

Группа ученых из Даремского университета (Великобритания) создала компьютерную модель последствий столкновения Земли с другим небесным телом. Считается, что в результате этого столкновения «родилась» Луна. Судя по новым данным последней научной работы, Земля при этом могла лишиться до 60% атмосферы. Публикацию на эту тему разместило издание Astrophysical Journal Letters.

В ходе работы ученые исследовали более 300 смоделированных суперкомпьютером симуляций. В ученом мире существует теория, что Луна появилась в результате столкновения Земли и Тейи — небесного тела размером с Марс. Исследователи анализировали сотни разных сценариев. В них изменялись углы и скорость удара, диаметр и характер пород самого небесного тела. В итоге ученые убедились, что после столкновения Земля могла потерять от 10 до 60% своей атмосферы.

Правда, признаются ученые, возможен и другой вариант: атмосферы крупных планет, которые медленно приближаются друг к другу, могут перемешаться между собой.

По мнению авторов исследования, результаты их трудов окажутся полезными как для изучения древнейшей истории, так и в астрономии. Так, теперь можно лучше понять, как космические столкновения могут подействовать на скалистые планеты за пределами Солнечной системы.

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