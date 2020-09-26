Астрономы на орбите обнаружили загадочный «Объект А»

Учеными на околоземной орбите был обнаружен неизвестный "Объект А", посылающий сигналы в L-диапазоне около 2280 МГц.

Об этом событии рассказал астроном Марко Лангбрук, который сам проводил исследования за данным небесным телом. У основной части исследователей сложилось мнение, что это космический мусор, который остался после китайского корабля, вернувшегося на Землю 6 сентября. Сотрудники разведобщества США дали ему название "Объект А", а Лангбурк называет его "Объектом G", из-за того, что при максимальной яркости он светится на +4 единицы и его возможно увидеть на небе невооруженным глазом.

Подозревают, что возможно это китайский спутник, похожий на американский Х-37В. У данного небесного тела существует два периода свечения и два затухания. Больше пока данные о нем отсутствуют.