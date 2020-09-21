Северная Америка начала раскалываться пополам - ученые

Специалисты получили доказательство того, что Северная Америка начала раскалываться пополам, пишет АН.

В Сети появились фото и видео, на которых запечатлены глубокие провалы, образующиеся на поверхности материка. Трещины были замечены в Мексике на окраине пустыни Чиуауа. 15 сентября ширина проемов достигала 3 метров, а в глубину некоторые трещины были до 1,5 метров. При этом линия этих трещин тянулась в несколько километров.

Геологи уже начали изучать эту аномалию. Им удалось установить, что огромная трещина начинается в 500 километрах от южного края разлома Сан-Андреас. Пока неизвестно, куда тянется этот разрыв. Но ученые предполагают, что землетрясение в разломе Сан-Андреас может спровоцировать раскол материка.

По мнению экспертов, трещины могли возникнуть на фоне подземных толчков в Атлантике, мощность которых могла достигать 7 баллов.

Хотя место разрыва находится вдали от Сан-Андреаса, но это может указывать на то, что начался пока еще неизвестный науке глобальный процесс, вследствие которого такие трещины начнут появляться в самых разных местах.

Не исключают эксперты и того, что тектонические процессы, спровоцировавшие трещины, происходят непосредственно под Мексикой. Минувшим летом после мощного землетрясения этот регион сдвинулся на 45 сантиметров. И если подобные геологические процессы будут продолжаться так же активно, может проснуться мощный вулкан, который расколет Северную Америку.