Северная Америка начала раскалываться пополам - ученые

Сегодня, 15:11

Анна Лисова

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Северная Америка начала раскалываться пополам - ученые

Специалисты получили доказательство того, что Северная Америка начала раскалываться пополам, пишет АН.

В Сети появились фото и видео, на которых запечатлены глубокие провалы, образующиеся на поверхности материка. Трещины были замечены в Мексике на окраине пустыни Чиуауа. 15 сентября ширина проемов достигала 3 метров, а в глубину некоторые трещины были до 1,5 метров. При этом линия этих трещин тянулась в несколько километров. 

Геологи уже начали изучать эту аномалию. Им удалось установить, что огромная трещина начинается в 500 километрах от южного края разлома Сан-Андреас. Пока неизвестно, куда тянется этот разрыв. Но ученые предполагают, что землетрясение в разломе Сан-Андреас может спровоцировать раскол материка. 

По мнению экспертов, трещины могли возникнуть на фоне подземных толчков в Атлантике, мощность которых могла достигать 7 баллов. 

Хотя место разрыва находится вдали от Сан-Андреаса, но это может указывать на то, что начался  пока еще неизвестный науке глобальный процесс, вследствие которого такие трещины начнут появляться в самых разных местах. 

Не исключают эксперты и того, что тектонические процессы, спровоцировавшие трещины, происходят непосредственно под Мексикой. Минувшим летом после мощного землетрясения этот регион сдвинулся на 45 сантиметров. И если подобные геологические процессы будут продолжаться так же активно, может проснуться мощный вулкан, который расколет Северную Америку. 

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