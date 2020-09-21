Доказана возможность путешествия во времени без парадоксов

Сегодня, 13:55

Анна Лисова

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Доказана возможность путешествия во времени без парадоксов

В Австралии студент доказал, что путешествовать во времени можно без парадоксов. Он провел физико-математические расчеты, чтобы доказать возможность путешествий во времени без нарушения принципов причастности.

Согласно принципам динамики, если известно положение системы в настоящий момент, то можно узнать о ее состоянии в прошлом. Ранее Альберт Эйнштейн говорил о том, что может существовать петля времени. О ней он рассказал в своей теории относительности.

Эти правила реализуются в случае, если, к примеру, кто-то переместится во времени и исключит заражение нулевого пациента коронавирусом. И уже в новом будущем люди не будут болеть коронавирусом и ни у кого не возникнет желание изменить прошлое, чтобы произошло заражение.

Австралийский студент сумел математически описать возможность перемещения во времени без создания временного парадокса и с применением принципа физика Новикова.

Считается, что из-за возможности парадоксов путешествия в прошлое невозможны. Но ученые склонны сейчас считать, что такие путешествия возможны. Все дело в том, что действия в прошлом будут происходить в таком порядке, что бы быть связанными с событиями в будущем. И если вернуться к предыдущему примеру, то попросту человек, который вернулся в прошлое, чтобы не дать коронавирусу заразить человека, сам станет нулевым пациентом и будущее будет таким же как им оно и было. То есть, чтобы не делал в прошлом путешественник, события вокруг него меняться не будут, они просто приобретут другую форму, и всегда будут подстраиваться таким образом, чтобы не было противоречий.

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