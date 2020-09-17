Ультрафиолет уничтожает коронавирус без вреда для людей

Японские ученые решили узнать, какой длины должны быть ультрафиолетовые волны, чтобы они за короткое время могли уничтожать коронавирус. В итоге исследователи из университета Хиросимы выяснили, что если для дезинфекции в больницах используются волны длиной 254 нм, то для уничтожения SARS-CoV-2 требуется ультрафиолет с длиной волн 222 нм. Эксперты также установили, что ультрафиолет действует без вреда для людей и за короткий промежуток времени. Ученые в лабораторных условиях обработали инфицированный участок ультрафиолетовыми волнами длиной в 222 нм и таким образом уничтожили 100% вирусных клеток.

Как отметили ученые, для уничтожения 99,7% бактерий, включая коронавирус, требуется всего 30 секунд.

Другими словами, любители пляжного отдыха могут сочетать приятное с полезным: приобрести шоколадный загар и провести профилактику заражения COVID-19.

Таким образом, специалисты доказали, что самый простой способ уничтожить коронавирус в действительности существует.