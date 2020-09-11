Астрономы: следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой

Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой.

Группа ученых из Корнеллского университета (США) и Центра астробиологии (Испания) с помощью моделирования выяснили, что найти какие-либо следы на Марсе будет затруднительно, поскольку в далеком прошлом на грунт воздействовали «кислые жидкости» и разрушили его. Научная статья, посвященная этому вопросу, была опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование было проведено специально перед будущими полетами на Марс. Как планируют ученые, первые образцы марсианского грунта, собранные с помощью марсоходов, прибудут на Землю уже лет через 10.

В первую очередь исследователи будут искать в почве следы органических соединений - следов возможной жизни.

На фоне этого специалисты уже давно спорят о том, в каких местах целесообразно проводить отбор марсианского грунта. И последнее исследование ученых, скорее всего, разочарует многие ученые умы. После тщательно проведенных анализов, эксперты заявили, что найти органику в пробах марсианского грунта будет почти невозможно: эти следы давно уничтожили кислоты.

Так, исследователи уверены: множество лет назад на поверхности планеты текли какие-то жидкости с кислой средой. Из-за них погибли биологические доказательства, которые, возможно, и существовали в богатых железом глинах Марса. Как пояснил один из авторов труда Альберто Фэйрен, в толще глины могут быть слои с доказательствами жизни. В слоях могут «прятаться» липиды, нуклеиновые кислоты, пептиды и другие биополимеры. В глине они могут сохраняться очень долгое время. Но если на глиняный слой действовали кислоты, то она уже не может сохранять биомаркеры.

Для того, чтобы подтвердить свои гипотезы, ученые провели не один опыт. В лаборатории они воссоздали подобие глиняного марсианского слоя. В нее поместили аминокислоту глицин и попытались ее сохранить. При этом «марсианский» грунт обрабатывали разными кислотами. Как рассказали исследователи, кислая среда стирает межслоевое пространство и оно превращается гелеобразным кремнеземом.

Таким образом, результаты научных испытаний ученых объясняют огромную сложность поиска органики на Марсе.