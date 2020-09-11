Ученые подтвердили, что иммунитет влияет на разум

Американские исследователи вашингтонского университета выявили поразительную связь между активностью разума и телом человека. Как сообщает «MedikForum.ru», эксперты в лабораторных условиях доказали, что иммунные клетки, окружающие мозг, проводят специальную молекулу, которая затем поглощается нейронами мозга. Основной целью исследования было определить, насколько сильна такая нейронная связь, и какую роль в этом играет иммунная молекула IL-17.
Благодаря различным экспериментам, проведённых на лабораторных грызунах, американские ученые доказали, что поведенческие изменения - не побочный продукт, а неотъемлемая часть нейроиммунной коммуникации.
Исследователь Алвес де Лима так прокомментировал данное открытие:
Также он добавил, что лабораторные исследования ученых вашингтонского университета доказывают, что цитокины, которые в основном эволюционировали для борьбы с патогенами, как считалось раннее, также действуют на мозг и формируют поведенческие реакции.
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