Ученые узнали истинную опасность вулканов для планеты

Скрытую опасную угрозу от кратерных вершин обнаружили ученые из колорадского университета. В ходе исследования последствий извержения вулкана Келут индонезийского острова Ява, которое произошло в 2014 году, они пришли к шокирующим выводам, сообщает «ИА Красная Весна».
Благодаря усовершенствованному способу компьютерного моделирования учеными было выяснено, что пепел от изверженного вулкана Келут остался в атмосфере до сих пор. Раннее исследователи считали, что частички пепла остаются в воздухе лишь 4-8 месяцев, а затем распадаются на микрочастицы. Однако современный анализ воздуха на острове показал наличие тяжелых частиц вулканической породы.
В то же время, эксперты из университета Колорадо надеются, что остатки пепла могут сыграть и положительную роль в контексте глобальных климатических изменений.
Однако это утверждение специалистов пока не было подтверждено какими-либо исследованиями или экспертизами.
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