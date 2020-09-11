Ученые узнали истинную опасность вулканов для планеты

Скрытую опасную угрозу от кратерных вершин обнаружили ученые из колорадского университета. В ходе исследования последствий извержения вулкана Келут индонезийского острова Ява, которое произошло в 2014 году, они пришли к шокирующим выводам, сообщает «ИА Красная Весна».

Благодаря усовершенствованному способу компьютерного моделирования учеными было выяснено, что пепел от изверженного вулкана Келут остался в атмосфере до сих пор. Раннее исследователи считали, что частички пепла остаются в воздухе лишь 4-8 месяцев, а затем распадаются на микрочастицы. Однако современный анализ воздуха на острове показал наличие тяжелых частиц вулканической породы.

«Пепел загрязняет воздух. Он изменяет состав кислорода, которым мы дышим, и может приводить к различным заболеваниям дыхательных путей человека. Плюс он еще и способствует разрушению защитного озонового слоя атмосферы», - заявили специалисты.

В то же время, эксперты из университета Колорадо надеются, что остатки пепла могут сыграть и положительную роль в контексте глобальных климатических изменений.

«Мы надеемся, что потенциально пепел может немного охлаждать воздух, и способствовать снижению тенденции глобального потепления», - заявили эксперты.

Однако это утверждение специалистов пока не было подтверждено какими-либо исследованиями или экспертизами.