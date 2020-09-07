Ученые обнаружили гены «солнечной зависимости»

Ученым Лондонского Королевского колледжа удалось исследовать гены, отвечающие за зависимости человека, его манеру поведения и черты характера. В опыте участвовало 260 тыс. людей. Исследования показали, что желание загорать на солнце заложено в людях на генетическом уровне. Об этом сообщает «Популярная механика».

То есть извечная тяга к лежанию под солнцем или посещению солярия является генетической предрасположенностью. Исследователи настаивают включить этот факт в информацию о раке кожи.

«Мы считаем, что очень важно донести до общественности информацию о таких предрасположенностях. Возможно, зная это, люди станут более внимательными к себе и не станут допускать чрезмерного обгорания», - сообщил главный исследователь доктор Марио Фальки.

Ранее было известно, что российский консультант-дерматолог Вероника Батай рассказала, что люди с тягой к загару осознают вред от прямых лучей солнца, однако это не заставляет их остановиться и быть сознательнее.