Ученые обнаружили гены «солнечной зависимости»

Ученым Лондонского Королевского колледжа удалось исследовать гены, отвечающие за зависимости человека, его манеру поведения и черты характера. В опыте участвовало 260 тыс. людей. Исследования показали, что желание загорать на солнце заложено в людях на генетическом уровне. Об этом сообщает «Популярная механика».
То есть извечная тяга к лежанию под солнцем или посещению солярия является генетической предрасположенностью. Исследователи настаивают включить этот факт в информацию о раке кожи.
Ранее было известно, что российский консультант-дерматолог Вероника Батай рассказала, что люди с тягой к загару осознают вред от прямых лучей солнца, однако это не заставляет их остановиться и быть сознательнее.
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