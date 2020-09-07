Ученые из США разработали оружие против массово убивающей супербактерии

Американским ученым университета Пердью удалось создать препарат, который способен побороть смертельно опасный энтерококк, убивающий по 2 тысячи человек в год только в Америке. Об этом сообщает «Информинг.Ру».

Эксперты провели исследования, после которых получили биологические активные молекулы, основываясь на препарате ацетазоламид. Это лекарство уже много лет лечит глаукому, сердечную недостаточность и ряд других недугов.

Оказалось, полученные соединения активно борются со штаммами энтерококка. Тогда как одни молекулы ведут борьбу с системной инфекцией, другие убивают бактерии в желудочно-кишечном тракте.

Ученые рассказали, что энтерококками в основном инфицируются в больничных условиях, поэтому их называют внутрибольничные супербактерии. Эта инфекция может привести к перитониту, так как позволяет содержимому кишечника попасть в желудок. Известно, что энтерококки крайне устойчивы к антибиотикам.