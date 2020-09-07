Ученые подтвердили новую теорию о темной материи

Ученые нашли объяснения недостатка темной материи в двух далеких галактиках. Теория разработана по существующей гипотезе советского ученого. Об этом сообщает «Мир24».

Темная материя – это значительная часть Вселенной, однако ее особенности до сих пор не изучены до конца. Данное вещество отличается от других способностью не излучать и не поглощать свет.

Многие ученые сейчас заинтересованы в теории холодной темной материи, которая гласит, что частицы не сталкиваются с другими, даже друг с другом. По новым данным стало известно, что они начинают взаимодействовать при влиянии некой темной силы.

Ученые утверждают, что все имеющиеся теории ничего не говорят о распределении темной материи по галактике.

Научные исследователи решили провести наблюдение галактик DF2 и DF4 для того, чтобы их сравнить. Чтобы проверить свои идеи, ученые смоделировали процесс при помощи компьютерных технологий. Использовались 2 формулы: CDM и SIDM-модели. В результате выяснилось, что второй вариант точнее определяет потерю темной материи обеих галактик в сравнении с CDM.

Новая теория SIDM предполагает взаимодействие частиц при помощи нового вида сил. Проведенные наблюдения доказали, что в галактиках DF2 и DF4 очень мало темной материи, что ставит под сомнение достоверность предыдущих теорий.