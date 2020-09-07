Вирусы играют решающую роль в эволюции и выживании вида

Сегодня, 13:28

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Вирусы играют решающую роль в эволюции и выживании вида

Японские и американские ученые провели исследования, которыми доказали важную роль вируса в процессе эволюции. Об этом сообщает «Научная Россия».

В результате исследования стало понятно, что вирусы принимают участие во всех эволюционных процессах. Они влияют как на выживание, так и на размножение. Эксперименты проводились на мышах и клетках человеческого зародыша.

Ученым удалось раскрыть 2 крайне важных процесса, которые оказывают влияние на транскриптомы зародышевой линии. Также стало очевидно, что в перспективе вирус оказывает благоприятное влияние на геном.

Ранее ученые из Висконсина-Мэдисона проводили похожие исследования. Тогда они заявили, что уничтожение всех вирусов на планете несет крайне негативные последствия. Если бы мир и стал лучше, то продлилось бы это не более чем пару дней.

Общий вывод всех исследований данного рода доказывает, что истребление вирусов может просто остановить эволюцию и положить начало регрессии всего живого в мире.

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