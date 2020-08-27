Из-за климатических изменений Остров Пасхи стал необитаемым

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Из-за климатических изменений Остров Пасхи стал необитаемым

Ученые из Чили, Испании и Норвегии узнали, что гибель цивилизации острова Пасхи произошла в связи с климатическими изменениями. 

Эксперты опровергли достоверность двух существующих теорий об исчезновении жизни на острове. По первой версии людей истребил приход европейцев, а по второй – люди чрезмерно эксплуатировали ресурсы природы.

И далее ученые заключили, что причиной уничтожения цивилизации стали изменения погодных условий. Постепенно количество осадков на острове стало уменьшаться. В связи с этим люди потеряли возможность выращивать продукты питания.

Однако жители острова пытались прижиться на острове с такими изменениями в природе. В результате чего общество со сложными устоями они превратилось в более простое, аграрное.

Известно, что остров Пасхи знаменит своими каменными статуями (моаи), размещенными по всему острову.

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