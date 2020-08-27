Ученые из США посчитали кальциевую соль «лекарством от старости»

Ученые из США считают кальциевую соль «лекарством от старости» и в будущем на ее основе собираются наладить производство препаратов, способных сохранить молодость.

В Институте исследования старения Бака недавно провели довольно интересные опыты. Участниками экспериментов стали круглые черви и лабораторные грызуны. Им давали кальциевую соль, богатую различными микроэлементами.

Выяснилось, что этот продукт способствует долголетию. Так, среди самок после 9 месяцев приема повысился уровень выживаемости, а среди самцов наблюдалось увеличение продолжительности жизни.

Соль, как оказалась, помогла особям избежать ряда возрастных недугов.

Основное действующее вещество продукта - альфа-кетоглутаровая кислота AKG. Она способствует стимулированию синтеза белка и ингибирует расщепление протеина в мышцах. Кроме того, ключевой ее особенностью является стимуляция клеточного дыхания, качество которого после 40 лет начинает снижаться.

На текущий момент ученые видят лишь одну проблему - способ восполнения AKG, ведь с пищей в организм она не попадает.