Дефицит витамина D может увеличивать риск заражения COVID-19

Огромный риск заболеть коронавирусом появляется при нехватке в организме витамина D.

Новое исследование медиков выявило тесную взаимосвязь уровня в организме человека витамина D и шансами подхватить коронавирусную инфекцию. Причем эксперты убеждаются в этом не впервые, результаты последней работы опубликовало издание JAMA Network Open.

При недостаточном количестве витамина D у человека на 77% выше риски заразиться COVID-19, по сравнению с людьми с достаточным количеством этого витамина. В своем последнем исследовании доктор Дэвид О. Мельцер, профессор медицины из Чикагского университета со своими коллегами, изучили данные о 489 пациентах Чикагского университета.

В их электронных медкартах показатель витамина D был зафиксирован еще до вспышки коронавируса в США. После этого велись наблюдения за этими пациентами в период с 3 марта по 10 апреля. Почти 25% из них (124 человека) страдали дефицитом витамина D, в то время как у 59% (287 человек) этот показатель был в норме.

Каждый четвертый респондент имел уровень «солнечного витамина» ниже оптимального. В конце концов оказалось, что пациенты, имеющие дефицит витамина в организме, заразились «короной» в количестве 22%. А в другой группе - без дефицита витамина - такой же показатель был величиной только в 12% или на 77% ниже.

По словам доктора Дэвида О. Мельцера, этот витамин усиливает иммунитет, предотвращая тем самым многие проблемы:

«Существуют предварительные доказательства из множества источников, что витамин D может усиливать как врожденный, так и адаптивный иммунитет. Витамин D также может предотвратить чрезмерные воспаления, которые рождают большие проблемы при лечении тяжелой формы COVID-19».

Врожденный иммунитет - это естественная реакция иммунной системы организма, а адаптивный - показывает, как иммунная система приспособилась к новому патогену. Поэтому, опираясь на данные прошлых исследований, а также на новые, многие медики советуют принимать добавки с витамином D, в случае нехватки в рационе человека питательных веществ. Ведь их важная роль в иммунном здоровье очевидна.