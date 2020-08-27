В водоемах канадской Арктики обнаружили джинсовые волокна

Ученые из Канады под руководством профессора Торонтского университета Мириам Даймонд рассказали о том, что они обнаружили в Заполярье у берегов Канадского Арктического архипелага и у Великих озер джинсовые волокна.

Об исследовании канадских ученых пишет издание EnvironmentalScience TechnologyLetters.

По словам экспертов, джинсовые волокна ранее были найдены в умеренных широтах. То что они есть и в канадской Арктике удивило исследователей.

Экологи отмечают, что хотя джинсовые волокна имеют природное происхождение, но они проходят химическую обработку, из-за чего длительное время не разлагаются.

Изучив возможные источники попадания джинсовых волокон в окружающую среду, эксперты пришли к выводу, что джинсовые волокна могут попадать в сточные воды во время стирки. Очистные сооружения канализации способны задержать только 80% нитей, проходящих через них. Остальные 20% попадают в природу, где могут существовать довольно долго.

В ходе эксперимента было установлено, что за одну домашнюю стирку в воду попадает около 50 000 микроскопических фрагментов джинсовой ткани.

Отметим, в составе джинсовой ткани содержатся волокна хлопковой целлюлозы. В ходе производства такой ткани используются синтетические красители, а также химические добавки для повышения прочности.

Как объясняются эксперты, джинсовые волокна, накапливаясь в воде, попадают в рыбу. Если человек съест такую рыбу, то в его организм попадут джинсовые волокна. Такая же проблема, отмечают эксперты, существует и с микропластиком.