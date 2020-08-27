Ученые назвали ранний симптом болезни Альцгеймера

Группа ученых нейрофизиологов из Германии, Испании, Италии и Бельгии определили ранний признак такого хронического недуга, как болезнь Альцгеймера. Речь идет о заболевании нервной системы, которое вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга. Это заболевание вдвое чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Ранним признаком болезни может быть плохая способность ориентироваться в пространстве, считают ученые. Как они отмечают, за ориентацию в пространстве отвечают ячейки сетки в энторинальной коре головного мозга, которую поражает болезнь Альцгеймера.

В ходе исследования специалисты наблюдали за 202 добровольцами, у который отсутствовал генетический риск болезни. В исследовании также участвовали 65 человек с повышенным генетическим риском. Испытуемым предстояло решить компьютеризированную навигационную задачу.

В итоге ученые установили, что те испытуемые, у которых был генетический риск болезни Альцгеймера, со своим заданием справились хуже. Выходит, что люди, предрасположенные к развитию болезни Альцгеймера, плохо ориентируются в пространстве. Ученые поясняют: у людей есть способность навигации без внешних сигналов. Так, человек может ночью пройти по темной комнате. А тем, кто генетически склонен к болезни Альцгеймера, сделать это довольно сложно.

Ученые также убедились, что ячейки в энторинальной коре головного мозга связаны с навигацией без внешних сигналов. Таким образом ученые убедились в том, что эта область мозга чрезвычайно важна при болезни Альцгеймера.

Чтобы избежать появления этого недуга, необходимо высыпаться, научиться справляться со стрессом, заниматься умственной деятельностью и не отказываться от физических нагрузок. Иными словами, следует вести активный и здоровый образ жизни.