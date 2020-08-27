На Полярном Урале полностью растаял ледник МГУ

Сегодня, 12:06

Александр Зуев

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На Полярном Урале полностью растаял ледник МГУ

Специалисты гляциологической экспедиции Научного центра изучения Арктики и МГУ им. М. В. Ломоносова сообщили, что самый длинный  на Полярном Урале ледник полностью растаял. Заметим, что в середине прошлого века ледник МГУ был вторым по величине. В 1953 году его длина составляла 2,2 км.

Как заявила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, на растаявшей глыбе в последней раз ученые побывали в 2010 году. Они увидели там большое количество льда. Но ученые также увидели, что приледниковое озеро интенсивно разрушает ледник. За последние несколько лет площадь озер, образованных талыми водами, значительно увеличилась.

Ранее на фото можно было заметить, что какая-то часть ледника сохраняется. Однако нынешний год показал, что ледник полностью растаял. Результаты исследований будут переданы во Всемирную службу мониторинга ледников, департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, а также в департамент молодежной политики и туризма.

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