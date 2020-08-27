Эксперт назвал гриб, помогающий бороться с онкологией

Гриб шиитаке можно употреблять как деликатесный продукт и как лекарственное средство. Широкий спектр полезных свойств гриба шиитаке, который считается абсолютно безвредным, позволяет использовать его в качестве профилактического средства.

Японцы используют грибы шиитаке в фармакологии при создании препаратов против рака. Как отмечает главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов, этот вид грибов способствует снижению риска возникновения онкологических заболеваний.

В Японии и Китае грибы шиитаке считаются полезными из-за содержания в них большого количества витаминов и аминокислот. Шиитаке укрепляют иммунитет и обеспечивают защиту против воспалительных процессов.

Блюдам с добавлением этих грибов в некоторых странах Дальнего Востока приписывают целебные свойства.

Грибы шиитаке способствуют заживлению язв в желудке и кишечнике, пишет РИА Новости . Шиитаке нормализуют обмен веществ, выводят «плохой» холестерин из крови, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов.

Раньше шиитаке выращивали только при дворах императоров, поэтому эти грибы иногда называют императорскими.