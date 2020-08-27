Эксперт назвал гриб, помогающий бороться с онкологией

Сегодня, 11:25

Александр Зуев

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Эксперт назвал гриб, помогающий бороться с онкологией

Гриб шиитаке можно употреблять как деликатесный продукт и как лекарственное средство. Широкий спектр полезных свойств гриба шиитаке, который считается абсолютно безвредным,  позволяет использовать его в качестве  профилактического средства.

Японцы используют грибы шиитаке в фармакологии при создании препаратов против рака. Как отмечает главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов, этот вид грибов способствует снижению риска возникновения онкологических заболеваний.

В Японии и Китае грибы шиитаке считаются полезными из-за содержания в них большого количества витаминов и аминокислот. Шиитаке укрепляют иммунитет и  обеспечивают  защиту против воспалительных процессов. 

Блюдам с добавлением этих грибов в некоторых странах Дальнего Востока приписывают целебные свойства.

Грибы шиитаке способствуют заживлению язв в желудке и кишечнике, пишет РИА Новости. Шиитаке нормализуют обмен веществ, выводят «плохой» холестерин из крови, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов.

Раньше шиитаке выращивали только при дворах императоров, поэтому эти грибы иногда называют императорскими.

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