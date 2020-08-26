Черная лопасть сумела снизить смертность птиц от ветряков

Сегодня, 13:49

Сергей Нилов

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Черная лопасть сумела снизить смертность птиц от ветряков
Ветряки

Ученые из Скандинавии заметили, что окрашивание одной из лопастей ветряков в черный цвет, снижает смертность птиц от сталкивания с ветрогенераторами.

Основным аргументом у противников ветроэнергетики является принесенный ущерб популяциям птиц, сталкивающимися с лопастями турбин и которые впоследствии погибают. Поэтому конструкторы ветрогенераторов пытаются не только увеличивать их мощность, но и уменьшить риски для окружающей среды.

Для того чтобы максимально снизить риск травмирования птиц, турбины отключают или перепахивают поле вокруг ветряков. Но эти два метода очень ресурсозатратны. Хорошим решением стало окрашивание одной из лопастей в черный цвет, который птицы видят лучше.

Хотя и окрашивание лопастей непростая задача, так как необходимо использовать специальные подъемники и привлекать к работе промышленных альпинистов. Но как решение проблемы можно сразу изготавливать лопасти цветными или окрашивать их до того, как будут монтироваться генераторы.

Ветряки мешают не только птицам, но и людям. Многие плохо спят под шум генераторов. Поэтому утром просыпаются уставшими и невыспавшимися.

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