Магнитное поле Земли помогло археологам подтвердить дату сожжения Иерусалима

Девятого Ава (29–30 июля) евреи вспоминают разрушение Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Первый храм сожгла Вавилонская империя в 586 году до нашей эры, а второй разрушила Римская империя в 70 году нашей эры.

Специалисты из Тель-Авивского университета с помощью изучения данных о магнитном поле Земли подтвердили сожжение Иерусалима. В ходе недавних археологических раскопок в национальном парке «Город Давида» ученые обследовали руины грандиозного сооружения и обнаружили пепел, осколки керамических изделий и повреждения от огня. Ученые собрали образцы напольного покрытия и отвезли их в Палеомагнитную лабораторию.

Исследователи измерили магнитное поле в одном из фрагментов артефактов и сравнили с показателем магнитного поля в 586 году д.н.э. Значения совпали. Таким образом, ученые с помощью магнитного поля доказали, что здание было сожжено до нашей эры. Также ученые выяснили, что во время пожара температура в доме превысила полтысячи градусов. Вследствие возгорания поддерживаемый деревянными балками пол рухнул, пишет Профиль .

Анализ, который провели исследователи, позволил утверждать, что речь идет об умышленном поджоге. Ученые также подчеркнули, что разработанный ими метод археологических исследований, основанный на измерении магнитного поля, позволяет узнать больше о произошедшей в Иерусалиме трагедии. Также этот способ можно использовать в рамках будущих научных проектах, отмечают ученые.