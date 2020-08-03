Магнитное поле Земли помогло археологам подтвердить дату сожжения Иерусалима

Сегодня, 17:59

Александр Зуев

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Магнитное поле Земли помогло археологам подтвердить дату сожжения Иерусалима

Девятого Ава (29–30 июля) евреи вспоминают разрушение Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Первый храм сожгла Вавилонская империя в 586 году до нашей эры, а второй разрушила Римская империя в 70 году нашей эры.

Специалисты из Тель-Авивского университета с помощью изучения данных о магнитном поле Земли подтвердили сожжение Иерусалима. В ходе недавних археологических раскопок в национальном парке «Город Давида» ученые обследовали руины грандиозного сооружения и обнаружили пепел, осколки керамических изделий и повреждения от огня. Ученые собрали образцы напольного покрытия и отвезли их в Палеомагнитную лабораторию.

Исследователи измерили магнитное поле в одном из фрагментов артефактов и сравнили с показателем магнитного поля в 586 году д.н.э. Значения совпали. Таким образом, ученые с помощью магнитного поля доказали, что здание было сожжено до нашей эры. Также ученые выяснили, что во время пожара температура в доме превысила полтысячи градусов. Вследствие возгорания поддерживаемый деревянными балками пол рухнул, пишет Профиль.

Анализ, который провели исследователи, позволил утверждать, что речь идет об умышленном поджоге. Ученые также подчеркнули, что разработанный ими метод археологических исследований, основанный на измерении магнитного поля, позволяет узнать больше о произошедшей в Иерусалиме трагедии. Также этот способ можно использовать в рамках будущих научных проектах, отмечают ученые.

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