Названы главные особенности людей с высоким уровнем интеллекта

Высокий IQ — неординарная особенность функционирования нервной системы. Оказывается, людей с высоким интеллектом видно издалека, и даже возможно распознать в толпе, исходя из внешности.

Высокий уровень IQ выдает интенсивная ходьба. Если вы заметили, что человек обычно ходит быстро, резко, это значит, что его интеллект выше среднего на 15 баллов.

Необъяснимая страсть к шоколаду так же выдает интеллектуала. Чтобы мозг активно функционировал, требуется большой объем энергии. За счет шоколада нервная система в краткие сроки обеспечивается необходимыми калориями и энергией. Потому люди с высоким IQ зачастую сладкоежки.

Очередным показателем выступает мизофония — невыносимость каких-либо звуков. Есть люди, которые, слыша определенные звуки, морщатся, закрывают уши и требуют, чтобы источник шума немедленно "умолк". Выяснилось, что интеллектуалы имеют повышенную чувствительность к неприятным звукам. Исследователи считают, что такая особенность возникает из-за повышенной электрической активности мозга.

Мысли о небанальном и труднопостижимом. Интеллектуалы склонны думать о вещах, не входящих в обыденную жизнь и трудных для понятия другими людьми. Но в то же время решением обычных проблем они мало заинтересованы.

Биполярное расстройство. У страдающего таким заболеванием меняются фазы мании и депрессии. Выяснилось, что люди с высоким IQ зачастую страдают от биполярного расстройства. Кстати, гении всегда имеют определенные аномалии в построении и работе мозга.

Быстрота реакции. Люди с высоким интеллектом способны быстро вычислить по невербальным знакам и угадать намерения других людей. Их нейронами производится обмен большего количества электроимпульсов, что ускоряет процесс мышления.

У интеллектуалов практически отсутствуют друзья. Они умные, и мало кто их способен понять и принять. Но высокоинтеллектуальные люди не боятся одиночества: они всегда найдут о чем подумать или что написать.

К слову, исследования подтверждают, чем выше IQ у человека, тем меньше он ищет общения и адаптации в коллективе, сообщает Медикфорум.