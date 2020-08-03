Мышьяк в рисе может быть возможной причиной возросшей смертности в мире

Сегодня, 17:24

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Мышьяк в рисе может быть возможной причиной возросшей смертности в мире

Статистика, приведенная британскими исследователями, показывает, что около 3 млрд людей в мире регулярно питаются рисом. Специалисты сообщают, что им удалось обнаружить связь между употреблением риса и повышением риска преждевременной кончины.

Оказывается, рис в больших количествах накапливает неорганический мышьяк. Яд постепенно вредит организму. Из-за него у человека проявляются сердечно-сосудистые болезни.

Это значит, что рис самостоятельно отравляет человека, порождает новые проблемы, а уже имеющиеся вредные привычки или лишний вес только усугубляют сердечно-сосудистые заболевания. 

Соответственно, наличие мышьяка в рисе, может послужить причиной повышения мировой смертности. Данные британских ученых демонстрируют, что отрава, содержащаяся в рисе, может быть причиной гибели около 50 тыс. человек.

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